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Borsa İstanbul ile ilgili yanıltıcı haberlere soruşturma açıldı

Borsa İstanbul ile ilgili yanıltıcı haberlere soruşturma açıldı Borsa İstanbul'da olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.