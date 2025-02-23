Borsa İstanbul ile ilgili yanıltıcı haberlere soruşturma açıldı
AA & Ensonhaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Başsavcılık bu kapsamda olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

İNCELEMELER SÜRECEK

Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.

İLGİLİ HABER SPK'dan BİST'te yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme
ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor