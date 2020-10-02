Borsa İstanbul, küresel ekonominin etkisiyle güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 değer kaybederek, 1.138,91 puandan başlangıç yaptı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Bu tedirginlik beraberinde küresel boyutta risk algısı yarattı ve bu borsa yatırımıcılarını da olumsuz etkiledi.

Bu iklimde, Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 değer kaybederek 1.138,91 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını vurguladı.