Borsa İstanbul rekor serisine devam ediyor Dün Borsa İstanbul; açılış, gün ortası ve kapanış rekoru kırmasının ardından bugün de yeni güne rekor yükselişle devam etti.

AA

Dün BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta güne önceki kapanışa göre 34,39 puan ve yüzde 0,57 artışla rekor seviye olan 6.049,69 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasaları açıklanan verilere paralel gelişiyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.