Borsa İstanbul rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.346,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.351,65 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,70 puan artışla 1.346,20 seviyesinde dengelenirken, toplam işlem hacmi 13 milyar 900 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAZANIRKEN, HOLDİNG ENDEKSİ KAYBETTİ

İlk yarıda yüzde 0,21 bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, holding endeksi değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile turizm oldu.

Analistler, Avrupa borsalarında Brexit ve teşvik paketine ilişkin belirsizlikler sebebiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu adımlarla pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, öğleden sonra küresel bazda veri gündeminin sakin olduğunu, Brexit ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.