Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı yükselişte Küresel piyasalarda risk iştahı artarken VİOP aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.915,25 puandan başladı.

AA

Borsa İstanbul'daki endeksler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.915,25 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.915,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 8.877,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 0,5 artışla 8.922,00 puana çıktı.

BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 32,65 puan ve 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.

Küresel piyasalarda makroekonomik veriler bekleniyor

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Endeks kontratı destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)