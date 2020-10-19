Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'dan bu yana bir ilk yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 1.203,98 puana yükseldi ve 27 Temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı.

Borsada günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan artışla 1.203,98 seviyesine erişti. Borsa'da o saate kadarki toplam işlem hacmi ise 10 milyar 5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ DEĞER KAZANDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.

DOĞALGAZ REZERVİNİN AÇIKLANMASI YÜKSELİŞTE ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı yeni doğalgaz rezerv miktarı sonrasında yükseliş eğilimin sürdüren BIST 100 endeksi, 27 Temmuz’dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesini aştı.