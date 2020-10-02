Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul, güne düşüşle başlamıştı. Borsa'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1.146,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,37 puan artışla 1.146,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.