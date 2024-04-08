Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Cuma günün rekorlar kapatan BIST 100 endeksi bugünkü açılışında bu rekoru 9.618,83 puana taşıdı.

AA

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi haftaya önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 9.639,23 puanla rekor seviyeden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran orman kağıt basım

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasaları karışık seyirdi

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirtiyor.

ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor

Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi, yatırımcıların odağına yerleşti.

BIST 100 destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)