Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, Borsa istanbul, dünkü kapanışı ve bugünkü açılışında üst üste değer kazandı.

AA

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puanla tamamladı.

BIST 100 endeksi, 9.753,97 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 31,88 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.753,97 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti.

Sektör endekslerinde en fazla inşaat kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,94 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,26 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ediyor.

TCMB'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

BIST 100 endeksinde direnç seviyesi: 9.900

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)