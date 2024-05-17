Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden rekor geldi Borsa İstanbul, son günlerdeki yükseliş seyrini devam etirdi ve BIST 100 endeksi yüzde 1'den fazla artarak 15.525 puanla rekor kırdı.

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Açıklanan olumlu veriler ve pozitif beklentiler Borsa İstanbul'da alıcılı seyri destekliyor.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 10.319,96 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 49,90 puan ve yüzde 0,48 yükselerek 10.369,87 puandan başladı.

Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bugün ise BIST 100 endeksi 15.525 puanla yeni zirvesini gördü.

Yabancıların hisse alımında zirve görüldü

Ayrıca, yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık DİBS, 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

TCMB rezervleri arttı

Dün açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

Destek ve direnç konumu

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.