Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin direnç konumu: 8.300 seviyesi Borsa İstanbul, genç yatırımcıların katılımı ile kamuoyunun daha fazla gündemine girdi. Borsa yatırımcısının hareketlerini, uluslararası açıklamalar ve jeopolitik olaylar etkiliyor.

AA

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 8.010,14 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 yükselişle 8.101,23 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,89 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile ticaret olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Destek ve direnç konumu

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD'de pay piyasalarında rekor

Analistler, küresel piyasaların ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirtiyor. Ayrıca ABD'de pay piyasalarının dün rekor kapanış gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Mart ayında faiz indirimi beklentisi

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini aktaran analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)