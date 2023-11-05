Borsa İstanbul'da yeni fiyat adımı düzenlemesi yarın devrede Borsa İstanbul’da fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarına ilişkin yeni düzenleme 6 Kasım’da devreye alınıyor. kurum ve bankalar yatırımcılarını 6 kasım için bilgilendiriyor.

AA

Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, ağustos ayında bir duyuru yaparak fiyat adımı ve kotasyon yayınla aralıklarında düzenlemeye gidildiği ifade etmişti.

Buna göre Borsa İstanbul’da fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarına ilişkin yeni düzenleme ile birlikte yapılacak değişiklikler pay senetleri, gayrimenkul sertifikaları, kira sertifikaları ile yatırım fonlarını etkileyecek.

Yarın başlatılacak uygulamaya göre, bu değişikliklerle birlikte borsa yatırım fonlarına da açılış seansı uygulaması da başlatılacak.

"Fiyat adımları, maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonların seans akışında değişiklikler"

Kurum'un sistemi açıkladığı ilk duyurusunda şu bilgilere yer verilmişti:

Pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Bir açılış seansı ilave

Yapılan değişikliğe göre, borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56-10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)