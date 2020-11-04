Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı arttı

Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul'da ekimde 121 bin 814 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda en yüksek artış oldu.

Borsa İstanbul'daki hisse senedi piyasasında işlem yapan yerli yatırımcı sayısı ve yerli yatırımcıların portföy değerleri geçen ay rekor kırdı.

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ekimde halka arz edilen Kontrolmatik Teknoloji'ye 26 kat, eylülde halka arz edilen Esenboğa Elektrik'e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a da 27 kat talep gelmişti.

İŞLEMLERİN KOLAYLAŞMASI YATIRIMCILARI ÇEKEN BİR FAKTÖR

Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu vurguladı.

YERLİ YATIRIMCI SAYISI ÜST ÜSTE 15 AY ARTARAK REKOR KIRDI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ekim verilerine göre, geçen ay 121 bin 814 artarak aylık bazda rekor artış sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 677 bin 506 yükselirken, bu durum yüzde 57'lik artışa işaret etti.

15 AYDIR YATIRIMCI SAYISI ARTIŞTA

Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi.

AYLIK BAZDA ORTALAMA 47 BİN 700 YATIRIMCI BORSA İLE TANIŞTI

Söz konusu dönemde aylık bazda ortalama 47 bin 700 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı.

Ekimde yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 940 milyon lira artarken, 168 milyar 800 milyon liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7 aydır rekor tazelemiş oldu.

YABANCI KURUMSAL YATIRIMCI SAYISINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı son dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı, ekimde 11 azalarak 1.261'e geriledi. Yabancı kurumsal yatımcının portföy değeri ise yaklaşık 6 milyar 400 milyon liralık artışla 195 milyar 100 milyon liraya çıktı.

YABANCI GERÇEK YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ VAR

Yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 11 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul'u tercih etti.

EN ÇOK KÜÇÜK YATIRIMCININ PORTFÖYÜ ARTTI

MKK verilerine göre, ekimde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 1,4 azalışla 599 milyar 659 milyon liraya düşerken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 122 bin 89 artarak 1 milyon 883 bin 627'ye ulaştı.