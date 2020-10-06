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    Borsa, olumlu verilerin etkisiyle güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 0,38 artışla 1.165,12 puandan başladı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 10:41
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    Borsa, olumlu verilerin etkisiyle güne yükselişle başladı

    Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruyor. Buna rağmen olumlu verilerin etkisiyle açılışta BIST 100 endeksi, 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

    SEKTÖR ENDEKSLERİNİN KAZANDIRANI SPOR OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile turizm olarak kayıtlara geçti.

    Borsa, olumlu verilerin etkisiyle güne yükselişle başladı #1

    ENFLASYON VERİSİNİN BEKLENTİNİN ALTINDA KALMASI ALICILI SEYİRİ SAĞLADI

    Dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi.

    BIST 100 ENDEKSİ, DİRENÇ GÖSTERGESİNİ GEÇTİ

    Yüzde 1,37 değer kazanarak 1.160,71 puanla 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, böylece analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı da aştı.

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