Borsa, olumlu verilerin etkisiyle güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 0,38 artışla 1.165,12 puandan başladı.

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruyor. Buna rağmen olumlu verilerin etkisiyle açılışta BIST 100 endeksi, 4,41 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.165,12 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNİN KAZANDIRANI SPOR OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile turizm olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON VERİSİNİN BEKLENTİNİN ALTINDA KALMASI ALICILI SEYİRİ SAĞLADI

Dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi.

BIST 100 ENDEKSİ, DİRENÇ GÖSTERGESİNİ GEÇTİ

Yüzde 1,37 değer kazanarak 1.160,71 puanla 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, böylece analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı da aştı.