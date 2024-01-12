Borsada kaybetmek istemeyenler mutlaka izlesin! Borsada hayatta kalma yöntemleri!

Özel Haber
Borsada yatırımcılar çoğu zaman nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerinden ne yazık ki büyük kayıplar yaşayabiliyor.
Ya da yanlış yönlendirmeler yüzünden büyük zarara uğruyor. Podcat kanalında yayınlanan Cihan Kasal ile Ekonomix içeriğinde trader Cihan Kasal Borsa İstanbul'a dair önemli bilgiler verdi.
Nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan Kasal, yatırımcıları uyardı.
Siz de borsada kaybetmek istemiyorsanız, bu içeriği mutlaka izlemelisiniz!
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