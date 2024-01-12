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Borsada kaybetmek istemeyenler mutlaka izlesin! Borsada hayatta kalma yöntemleri!

Borsada kaybetmek istemeyenler mutlaka izlesin! Borsada hayatta kalma yöntemleri! Podcat kanalında yayınlanan Cihan Kasal ile Ekonomix'in yeni bölümünde trader Cihan Kasal, çok önemli bilgiler verdi. Eğer siz de borsada kaybetmek istemiyorsanız bu içeriği mutlaka izleyin.