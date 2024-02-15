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Borsa'da tüm sektör endeksleri birden yükseldi

Borsa'da tüm sektör endeksleri birden yükseldi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 9.113,55 puandan başladı.