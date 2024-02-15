Borsa'da tüm sektör endeksleri birden yükseldi

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 9.113,55 puandan başlarken, tüm sektör endeksleri yükseldi.
Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
küresel piyasalarda da bugün yükseliş seyri hakim oldu.
Küresel piyasaları yükselten etkenler
-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklenti.
-ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen kârları.
-Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin risk iştahını desteklemesi.
Destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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