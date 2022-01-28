Borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranları yayınlanıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını bilgilendirme amacıyla yayınlamaya başladığını duyurdu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını Twitter'a aktardı.

VAP'TA İLAN EDİLİYOR

MKK, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VERİLER, BİLGİLENDİRME AMACI İLE PAYLAŞILIYOR

VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.