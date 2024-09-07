Boşanan kadınların babasının maaşından hak alması takibe girdi Tasarruf tedbirleri kapsamında, sosyal yardımların doğru ellere yapılıp yapılmadığı takibe alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle eşlerinden ayrılarak yetim aylığı alanların, gerçek bir boşanma yapıp, yapmadığını araştıracak.

Haber Merkezi

Yurt dışında sosyal yardımlardan yararlanmak için resmi olarak boşanmış çiftler, aynı evlerde oturarak, karı-koca hayatlarına devam ettikleri için takibe alınmıştı.

Türkiye'de de sosyal yardım almak için boşanmış gibi yapan bu çiftlerin aldığı maaşlar geriye dönük faizi ile tahsil ediliyor.

Basında sık sık dile getirilen örnek davalardan yola çıkılarak Türkiye'de de benzer olayların daha fazla olması ihtimali üzerine daha kapsamlı bir şekilde harekete geçiliyor.

Ekonomi yönetimi kamuda tasarrufu önceleyen birçok adım attı. Sosyal yardımlar da bu amaç doğrultusunda süzgeçten geçirilecek.

AYLIK ALMAK İÇİN HİLELİ BOŞANMA

Boşanan eşlerden kadın, vefat eden babasının maaşından hak alıyor. Bu hakkı almak için eşlerin anlaşmalı boşanma yapıp yapmadıkları takip edilecek.

Yine bu kadınların çalıştığı halde kendisini sigortasız göstermesi ya da çalışabilecekken istihdama katılmaması sorgulanacak.

MEHMET ŞİMŞEK DEVREYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, boşanan kadınların, babalarının aylığını haksız yere almaması için sıkı takip başlatılması talimatını verdi.

Hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında sosyal yardımlardan yararlanan babasından kalan maaşı almaya devam etmek için boşanan kadınlar artık gözaltında.

SOSYAL HİZMETLER, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NCA VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2022 yılında 4,42 milyon hane sosyal yardım alırken, 2023 yılında bu sayı 4 milyon 990 bini aştı.

Bakanlığın düzenleyerek verdiği sosyal destekler arasında barınma, eğitim, engelli bakım, enerji, doğum, kreş, aşevi desteği, asgari geçinme dul ve yetim aylığı, yaşlılık aylığı gibi çeşitli destek çeşitleri bulunuyor.

Sosyal yardımların sayısı ve miktarının giderek artması dikkat çekiyor.

BEKAR KADIN, BABASININ MAAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ ALIYOR

Bekar kadınlar, babalarından kalan emekli maaşının; kendisi sigortalı bir işte çalışmadığı sürece, annesinin yaşama durumuna ve diğer kardeşlerinin pozisyonuna göre bir bölümünü alabiliyor.

BABASINDAN MAAŞ ALANIN DURUMUNA BAKILACAK

Yeni düzenlemelere göre babasının maaşını almaya devam etmek için eşinden resmi olarak boşanan ama aynı evi paylaşmaya devam eden kadınlar, çalışma gücü olduğu halde herhangi bir işte çalışmayan, çalıştığı halde yardım kesilmesin diye sigortasının yapılmasını istemeyenler tespit edilecek.

Ayrıca bu sosal hakkı kullanan kişinin durumu değerlendirilerek, istihdama katılması sağlanacak.