BOTAŞ dolandırıcılara karşı uyardı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değil BOTAŞ, bir kamuoyu duyurusu yaparak sosyal medyada dolaşan hisse satışı ile ilgili paylaşımların yapay zeka ile üretildiğini ve gerçeklikle ilgisi olmadığını dile getirdi.

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Dolandırıcılar, ünlülerin görüntü ve seslerini yapay zeka yöntemi ile kurgulayarak istedikleri yönde reklam malzemesi yapabiliyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) de bu yolla vatandaşları kandırmaya çalışanların kullandığı bir kurum haline geldi.

BOTAŞ, bir duyuru yaparak konuya açıklık getirdi.

BOTAŞ, kuruluşlarına ait bütün yasal duyuruların, haberlerin ve bilgilendirmelerin BOTAŞ resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını ve bu resmi kanallar haricinde BOTAŞ’ın başka bir sosyal medya hesabı ve internet sayfasının bulunmadığını açıkladı.

Duyuruda; BOTAŞ'ın, yüzde 100 kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olup herhangi bir hisse satışının söz konusu olmadığı açıkça belirtildi.

"Tanınmış iş insanlarının ses ve görüntüleri kullanılıyor"

BOTAŞ'ın kamuoyu duyurusunda şu bilgilere yer verildi:

Son zamanlarda, yapay zeka tabanlı tekniklerle hazırlanan sahte hesaplar ve videolarla devlet büyüklerimiz başta olmak üzere, yöneticilerimizin ve tanınmış iş insanlarının ses ve görüntüleri ile birlikte BOTAŞ adı, logosu ve ünvanı kullanılarak çeşitli sosyal medya platformlarında, Kuruluşumuz hisselerinin satışa çıkarıldığına dair asılsız ve tamamen dolandırıcılık amaçlı içerikler yayınlanmaktadır. Bu dolandırıcılık girişimleri mağduriyetlere yol açmakta ve maddi kayıplara neden olmaktadır.

"İçerikler yayından kaldırılıyor ve engellleniyor"

Yarım asırlık tecrübesiyle BOTAŞ, vatandaşlarımızın enerji arz güvenliği için üst düzey çaba sarf etmektedir. Dolandırıcılık amaçlı girişimlere yönelik yasal işlemler, kuruluşumuz tarafından ivedilikle başlatılmış olup konuyla ilgili birçok yasa dışı içerik yayından kaldırılmış, birçoğu da yayınlanmadan engellenmiştir.

"Sosyal medya içeriklerine itibar etmeyin"

BOTAŞ, duyuruda vatandaşlara şöyle seslendi: