BOTAŞ 'hot-tap' işlemlerini artık kendisi yapıyor

Yerlileşme ve millileşme hamlesi içerisinde hareket edilmesinin bir ürünü de BOTAŞ'ta verildi. Kurum, doğalgaz hattı üzerine özel bir bağlantı parçasını delme işini kendisi yapmaya başladı.

Doğalgaz hattı üzerine özel bir bağlantı parçasını kaynak yaparak delme işi olan "hot-tap" işlemini kendi imkanları ile yapmaya başlayan Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), böylelikle tesis güvenliği için de önemli bir adım atmış oldu.

BOTAŞ, "yerli ve milli ürün" stratejisi kapsamında, gaz akışı devam ederken doğalgaz boru hattından yeni bir hat almak veya deforme olmuş bir bölümü değiştirmek amacıyla, hat üzerine özel bir bağlantı parçasını kaynak yaparak delme işi şeklinde tanımlanan hot-tap işlemini kendi imkanlarıyla yapmaya başladı.

BİLGİ VE TESİS GÜVENLİĞİ İÇEREN EKİPMANLARDA YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin açıklamasında, sektörde yabancı menşeili ürünler kullanılan alanlarda, stratejik anlamda bilgi ve tesis güvenliği içeren ekipmanlarda yerlileştirme çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "BOTAŞ, yerli ve milli üretime destek veren çalışmalarına 2020 yılında bir yenisini daha ekledi. 40 inç Afyon-Seçköy Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi kapsamında 40 inçx40 inç hot-tap operasyonu, BOTAŞ’ın kendi ekip ve ekipmanıyla başarıyla tamamlandı. İlk defa 40 inç çapında bir operasyon yapılarak ve her çapta operasyon kabiliyeti kazanılarak yerlilik sağlandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME KATKI”

Hot-tap işleminin daha önce yabancı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Son birkaç yıldır ise bu operasyonlar BOTAŞ’ın kendi imkanlarıyla yapılmaktadır. Bu sayede, hem maliyet düşürülerek tasarruf sağlanmakta hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlediği Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda, yerli ve milli üretime katkı sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.