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    BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı

    BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:56
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    BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı

    Sektörlerden gelen talebi göz önüne alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

    BOTAŞ GAZ AKIŞINI AZALTMA KARARI ALMIŞTI

    Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı.

    KESİNTİ NEDENİ İLE ARZ-TALEP DENGESİNDE GÜÇLÜKLER YAŞANDI

    BOTAŞ'ın, mevsimsel koşullardan kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi nedeniyle arz-talep dengesinde bazı güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmişti.

    BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı #1

    SETBİR KISITLAMA DIŞINDA TUTULMALARINI TALEP ETMİŞTİ

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını ve ürünün bozulmasına yol açılacağını belirterek muafiyet istemişti.

    BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı #2


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