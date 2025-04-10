Merkez Bankası istatistiklerinde 2 Nisan 'boykot' ayrıntısı: Haftalık rekor kırıldı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 29 Mart - 4 Nisan haftasının Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerini yayınladı.

Raporda, CHP'nin Türkiye ekonomisine darbe vurmak amacıyla boykot çağrısı yaptığı gün gerçekleşen harcama miktarı detayı dikkatleri çekti.

BOYKOT HAFTASINDA REKOR HARCAMA MİKTARI

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tüm bankalardan gelen verilerle oluşturulan konsolide sonuçlarına göre, boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan, 70 milyar lira harcama yapıldı.

Bu miktar, ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

321 MİLYAR LİRALIK KARTLI HARCAMA

Rapora göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

ÖNCEKİ BAYRAMLARDA HARCAMALARIN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı.

Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan’ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.

SON İKİ BAYRAMDA HARCAMALAR ARTTI

Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı.