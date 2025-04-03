Boykot çağrısına rağmen 2 Nisan'da kartlı alışverişler arttı
AA

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bir boykot furyası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu çağrısı, marjinal grupların da desteğiyle bir adım öteye taşındı.

CHP ve bazı gruplar, 2 Nisan'da genel alışveriş boykotu çağrısında bulunarak halktan para harcamamalarını talep etti.

Ancak CHP'nin bu çağrısı halkta beklenen ilgiyi görmediği gibi, 2 Nisan'da yapılan harcamalarda da artış görüldü.

ALIŞVERİŞ MİKTARI 28 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

MART AYI ORTALAMASINI GEÇTİ

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

BİR ÖNCEKİ GÜNE GÖRE 2 KAT ARTTI

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

MART AYINA GÖRE CİRODA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir