Bozkurt'ta selin vurduğu esnaf Türk bayrağından güç alıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin ardından kepçelere takılan Türk bayraklarını temizleyerek dükkanlarının kapılarına asan esnaf, bu konuda da bir dayanışma gösteriyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini vuran can ve mal kaybına neden olan selin ardından hasar tespit çalışmaları ve normalleşme adımları sürüyor.

Bozkurt’ta yaşam normale dönerken sel baskınının bölge halkı üzerinde bıraktığı travma karşısında dayanışma sergileyen esnaf, dükkanlarının kapısının önüne astığı Türk bayrakları ile manevi güç kazanmaya çalışıyor.

ESNAF, ÇAMURUN İÇİNDEN ÇIKAN TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEDİ VE DÜKKANLARIN KAPISINA GURURLA ASTI

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen selde iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Devlet millet el ele yaralarını sarmaya çalışan esnaf, temizlik çalışması sırasında bulunan Türk bayraklarını yıkayarak dükkanlarının önüne asıyor.

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“HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM”

Bu esnaflardan birisi olan Musa Kartal, ilçede 20 yıldır esnaflık yaptığını söyledi. Hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten Kartal, yaşadıklarını"Birkaç gündür bölgede yağış etkili oluyordu. Köprünün önüne tomrukların gelmesiyle etrafı sel vurdu." şeklinde anlattı.

“DÜKKANIM SELDE KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Dükkanının selde kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Kartal, "Hiçbir şeyimi alamadım. Almış olsam hayatımı kaybediyordum. Selin önünden kaçtım zaten. Üç dört metre sel yükseldi. Dükkanın oradan suyun girdiğini gördüm ama yapacak bir şey yok. Buradaki arkadaşlara 'sel geliyor kaçın' dedim. Onlar benim sayemde kurtuldu." diye konuştu.

SELİN ARDINDAN DÜKKANLARDAN BAYRAKLAR ÇIKIYOR

Bayrakları topladıklarını dile getiren Kartal, "Bölgede çok sayıda kepçe çalışıyor. Onlar çalışırken bazen dükkanlardan bayraklar çıkıyor. Çıkan bayrakları alıp, yıkıyoruz. Sonra da dükkanlara asıyoruz. İnşallah Bozkurt eskisinden daha güzel inşa edilir.

UMUDUMUZ VAR

Biz devlet babaya güveniyoruz ve devlet babadan onu bekliyoruz. Umudumuz var." ifadelerini kullandı.