Kastamonu'nun ormanlarında kayıtlı olarak bulunan 8 bin 500 arı kovanından 5 bin 500'ünün hasar gördüğü, bu durumun önümüzdeki yılın bal kalitesine yansıyacağı aktarıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kayıtlı olarak bulunan 8 bin 800 arı kovanından 5 bin 500'ü kullanılamaz hale geldi. İlçede gezici arıcılarla birlikte kovan sayısı 15 bine ulaşıyor.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Sel felaketinden arıcılar da olumsuz etkilendi.

“KASTAMONU ORMANLARI, TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI ORMANLARINDAN”

Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Yalçın Sezer, Kastamonu ormanlarının Türkiye'nin en yaşlı ormanları arasında bulunduğunu söyledi.

Bozkurt'taki sel felaketinde 5 bin 500 arı kovanı hasar aldı VİDEO

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KESTANE BALI YOĞUN ÜRETİLEMİYOR

Kestane ormanlarından üretilen kestane balının kıymetli bir bal olduğunu ve bölgede en çok Bozkurt'ta üretildiğini anlatan Sezer, "Kestane balı, çiçek balı gibi çok yoğun üretilemiyor. Hem az hem kıymetlidir. Bölgede 200 ile 300 lira arasında satılmaktadır. Bozkurt'taki selde vadi tabanlarında bulunan arı kovanları ciddi anlamda zarar gördü, sele kapıldı." dedi.

“HAZİRAN AYINDA, 15 BİN ARI KOVANI VARDI”

İlçede bal üretim sezonu olan haziran ayında, yaklaşık 15 bin arı kovanı bulunduğunu hatırlatan ve arı kovanlarının çok ciddi zarar gördüğünü belirten Sezer, “Yüksek bölgelerdeki arı kovanları yağmur sularıyla etkilendiler, devrildiler ama vadi tabanındaki arı kovanları sele kapılarak bu bölgeden gitti.

BÖLGEDE KAYITLI 8 BİN 800 ARI KOVANI BULUNUYOR

Üretimin ardından gezginci arıcılar buradan çıkıyorlar. Bölgemizde 8 bin 800 kayıtlı arı kovanı bulunuyor. Bunların 5 bin 500'ü kadarı sele kapılıp gitti, 3 bin 300 kadarı da yüksek köylerde olduğu için selden zarar görmediler. Arıların kovanlarıyla beraber sele kapılıp gitmesi, bu bölgedeki arıcılığa ciddi anlamda zarar verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KALİTELİ BAL ÜRETİLEMEYECEK

Önümüzdeki yıl yerli arıcıların bu bölgede beklediğimiz kaliteli balları üretmeleri mümkün gözükmüyor. Arıcılarımızın ciddi anlamda desteklere ihtiyacı var. " şeklinde bilgi verdi.