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    Brent ham petrol 41.57 dolar

    Dünyada düzenli olarak takip edilen değerlerden birisi de Brent petrolün varil fiyatı. Brent ham petrolün varil fiyatı 22 Eylül'de 41.57 dolardan işlem görüyor.
    • AA
    • 22.09.2020 - 09:09
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    Brent ham petrol 41.57 dolar

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 artışla, 41.57 dolara yükseldi.

    ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.48 yükselerek 39.5 dolarda işlem gördü.

    SON İŞLEMDEKİ RAKAMLAR

    Brent petrolü son işlemi, 41.61 dolar oldu. ABD hafif petrolü son işlemi ise 39.5  dolardan işlem gördü.

    FİYATLARIN DÜŞMESİNDE KORONAVİRÜS ETKİSİ

    Petrol fiyatlarındaki düşüşte, koronavirüs vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik, ABD’de salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin yanıtsız kalması etkili oldu.

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