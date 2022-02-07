Brent ham petrolünün fiyatı 93.22 dolara yükseldi

Petrol fiyatlarındaki yükselişin düşürülmesi için gözler, İran ve ABD görüşmelerine çevrildi.

Petrol fiyatları, cuma günü son yılların zirvesine ulaşmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

İşlemciler, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin sonuçlanmaya yaklaştığına dikkat çekerek bunun fiyatlardaki yükselişi durdurabileceğini belirtti.

BRENT PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 0,1 DÜŞTÜ

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, cuma günü 93,27 dolar seviyesini kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 93,22 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü 63 sent düşüşle 91,68 dolara geriledi.

FİYATIN YÜKSELMESİNİN NEDENLERİ

Fiyatlardaki yükselişte, küresel talep artışına rağmen OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması, ABD'nin üretimini çok fazla artırmaması ve devam eden jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini pekiştirmesi etkili oluyor.

