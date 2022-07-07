Brent petrol nedir? Brent petrol fiyatı nasıl belirlenir?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan Brent petrol nedir? İşte tüm merak edilenler..

Brent petrol dünyadaki petrol piyasasına yön veren petroldür.Bu petrol Londra Brent ya da Brent Blend olarak da adlandırılır.

Tatlı petrol olarak adlandırılmasının nedeni içinde bulundurduğu % 0.37'lik sülfür oranı ile işlemesi daha kolay bir petrol türü olduğu içindir.

Brent Petrol Kuzey Denizi'nden çıkarılan bir petrol türüdür.Tatlı petrol türü olarak sınıflandırılan bu petrol Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç arasında yer alan bölgedeki denizden çıkarılır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, Western Texas Intermediate, Brent ve Umman petrolüdür. olup, Western Texas Intermediate petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME borsası üzerinde işlem görür. Western Texas Intermediate petrolü Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılmaktadır.

Rafineriler için dizel yakıt veya benzin üretmek konusunda en tercih edilen benzin türü düşük sülfürlü tatlı benzinlerdir.Üretimi daha kolay ve daha hızlıdır.

Petrol fiyatı nasıl belirlenir?

Petrolün fiyatının belirlenmesinde önemli rol oynayan iki unsur vardır.Birincisi petrolün nereden geldiği ikincisi ise petrolün nereden çıkarıldığıdır.Petrol piyasasında her zaman üretimi hızlı ve basit olan petrol ilgi görür.Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatları farklı olur..