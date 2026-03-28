Brent petrolde büyük sıçrama: Fiyatlar yüzde 5,7 artışla 114 dolara dayandı

Brent vadeli işlemleri 114 doları, WTI vadeli işlemleri ise 100 doları aştı.

Brent petrol vadeli işlemleri, saat 19.37 (1937 GMT) itibarıyla yüzde 5,7 artarak 114,2 dolara yükselirken, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 6,18 artarak 100 doları aştı.

Piyasa, 28 Şubat'ta başlayan İran'daki devam eden çatışmalar nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik son saldırıları ve İran'ın Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları, küresel emtia piyasalarını sekteye uğratmaya devam ediyor.

VADELİ SATIŞLARDA YÜZDE 45'LİK SIÇRAMA

Şubat ayının sonundan bu yana Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40'lık bir artış kaydetti.