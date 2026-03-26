Petrol fiyatları çarşamba günü yüzde 2'den fazla değer kaybettikten sonra yükselişe geçti.

Orta Doğu'daki çatışmalar devam ederken Brent petrolün varil fiyatı 104 dolara yükseldi.

Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) Orta Doğu'daki devam eden çatışma ortamında 92 dolar civarında işlem gördü.

ÇATIŞMAYI GİDERME GÖRİŞİMLERİ ZIT SİNYALLER VERDİ

Bloomberg'e göre, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan, ham petrol üretiminin büyük bir bölümünü aksatan ve dünya çapında bir enerji krizi korkusunu artıran çatışmayı çözme girişimleri konusunda zıt sinyaller vermesiyle petrol fiyatları yükseldi.

BEYAZ SARAY VE TAHRAN UZLAŞAMADI

Beyaz Saray barış görüşmelerinin devam ettiğini savunurken, Tahran ABD'nin önerilerini reddetti ve hayati önem taşıyan denizcilik rotası üzerinde egemenlik yetkisi de dahil olmak üzere kendi taleplerini ortaya koydu.

İran Dışişleri Bakanı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın iddialarına rağmen, ülkesi ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik hiçbir müzakerenin yapılmadığını vurguladı.

"PİYASALAR TEHLİKEYİ HAFİFE ALIYOR"

BlackRock Başkanı Rob Kapito, salı günü yaptığı açıklamada, piyasaların çatışmayla bağlantılı tehlikeleri hafife alıyor olabileceği konusunda uyardı.

VARİL BAŞINA 150 DOLAR BEKLENTİSİ

Savaşın derhal sona erdiği ilan edilse bile, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar yükselebileceğini, çünkü tedarik zincirlerinin normal seviyelere dönmesinin zaman alacağını belirtti.

Çarşamba günü geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin devam ettiğini yineleyerek, bir anlaşmaya varmak istediklerini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiklerini söyledi.



