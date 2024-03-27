Brent petrolün varil fiyatı düştü: 84,70 dolar Dün 86,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 84,70 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varil fiyatı zirveden geri döndü.

Brent petrolün varil fiyatı, dün çıktığı 86,42 dolara tutunamayarak günü 85,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 84,70 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 80,93 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,93 dolardan alıcı buluyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü petrolün fiyatını düşürdü

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Ticari ham petrol stokları beklentisi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü.

Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kâr amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.

Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

İsrail'in ateşkese yanaşmaması sorun

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatların hızlı düşüşüne engel oluyor.

Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırıları sebebiyle ülkenin üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunmayı sürdürüyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 84,96 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,78 ile 84,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)