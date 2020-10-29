Brent petrolün varili 39,78 dolara düştü

Küresel ekonominin belirleyici unsurlarından birisi olan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,1 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,64 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 39,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin (yüzde 0,9) artışla 492 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi

LİBYA’DA MÜCBİR SEBEP HALİ KALKTI

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları aşağı yönde etkiliyor.

KORONAVİRÜS SALGINI FİYATLARA BASKI YAPIYOR

Talep tarafında ise dünya genelinde koronavirüs vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi, fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

KASIRGA NEDENİYLE MEKSİKA KÖRFEZİ'NDEKİ PETROL ÜRETİMİNİN YARISI DURDU

Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğalgaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğalgaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.