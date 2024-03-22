Brezilya faiz oranını 50 baz puan düşürdü Merkez bankalarının faiz kararları açıkladığı haftada bir karar da Brezilya'dan geldi. Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine gitti.

AA

Brezilya Merkez Bankası (Banco Central do Brasil) gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e indirerek art arda altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.

Banka çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Küresel ortam, büyük ekonomilerde gevşeme döngüsünün başlangıcına ve birçok ülkede sürekli enflasyondaki düşüşün hızına ilişkin tartışmalar nedeniyle değişken olmaya devam ediyor." dedi.

Güney Amerika ülkesinde tüketici enflasyonu yıllık olarak şubat ayında yüzde 0,83 artarak, ocak ayında kaydedilen yüzde 0,42'lik aylık artıştan daha da hızlandı.

Enflasyon tahmini

Brezilya Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri 2024 için yüzde 3,5 ve 2025 için yüzde 3,2 seviyesinde bulunuyor.

Brezilya Merkez Bankası'nın faiz kararları

Brezilya Merkez Bankası, en son Ağustos 2022'de 50 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirerek, oranı 2017 başından bu yana en yüksek seviyesine ve Mart 2021'deki yüzde 2'lik rekor düşük seviyesinden keskin bir artışla yüzde 13,75'e çıkarmıştı.

Üç yıl aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirerek Ağustos 2023'te faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 13,25'e düşürdü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)