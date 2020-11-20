Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Bu haftayı yatırımcılar açısından değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandırarak yatırımcısını güldürdü.

Borsa İstanbul değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, euro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTININ FİYATI YÜZDE 1,39 DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, euro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.