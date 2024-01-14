Bu hafta yatırımcısına en fazla Borsa kazandırdı Yatırımcılar, yapılan tercihlerin getirilerini merak ediyor. İçinde bulunduğumuz haftada yapılan yatırımların en fazla kazandıranı ortalama yüzde 4,69 ile Borsa'da işlem gören hisse senetleri oldu.

AA

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya serildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, altının gramı yüzde 1,43, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL ise yüzde 1,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.667,85 ve en yüksek 8.081,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,69 değer kazanarak 7.986,47 puandan tamamladı.

24 ayar külçe altın yüzde 1,43 arttı

İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.992 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 artarak 13 bin 385 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 277 lira

Geçen hafta sonu 3 bin 232 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 277 liraya çıktı.

ABD doları yüzde 0,85 değer kazandı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazancıyla 30,0950 liraya, euro yüzde 1,18 artışla 33,0170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,74 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,21 değer kazandı.

Hisse Senedi fonları öne çıktı

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Moody's Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Borsa'da destek ve direnç konumu

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.820 ve 7.750 puanın destek, 8.010 ve 8.060 seviyesinin direnç olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)