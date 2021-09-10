Ordu'da bu sezon özellikle yüksek kesimlerde kivide rekolte kaybı yaşandı. Ayrıca kivi fiyatları geçen yıl 6 lira iken bu yıl 9 liraya yükseldi.

Türkiye’de Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu’da, fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivide bu yıl rekolte kaybı bekleniyor.

KİVİYİ ZİRAİ DON VURDU

Yüksek kesimlerdeki zirai don ve rüzgarın rekolte kaybına neden olduğu, 90 gram ve üzerindeki kivilerin kilogramının da 9 liradan satılabileceği belirtiliyor.

Bu sezon Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor VİDEO



“REKOLTE KAYBI VAR”

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, “Bu sene kivide rekoltemiz geçen yıla göre biraz düşük, sahil kesimlerinde ağırlıklı olarak kivi var ama yüksek kesimlerde kivi noksan. Nedeni ise don ve rüzgar olmasından kaynaklanıyor. Geçen sene 8 bin ton civarında kivi tespiti yapılmıştı. Bu sene rekolte olarak burası ve diğer iller düşük.

YALOVA VE BURSA İLERİNDE DE KİVİ REKOLTESİ DÜŞÜK BEKLENİYOR

Yalova ve Bursa’da da düşük olduğu söyleniyor, bu sene kivide rekolte kaybı var.” dedi.

“PAZAR SIKINTISI YOK, FİYATI 9 LİRA OLARAK TAHMİN EDİYORUZ”

“Geçtiğimiz yıl 90 gram üzerinin kilogramını 6 liraya vermiştik ama geçtiğimiz yıldan bu yana giderler epey arttı. Tahminim yüzde 30-40 arasında bir fiyat artışı olmasını bekliyoruz.” diyen Uzunlar, “Yalova Kivi Üreticileri Birliği 11 lira olarak açıklamış ama benim tahminim de 9 lira civarında olur diye düşünüyorum.

FINDIĞA ORANLA DAHA AVANTAJLI BİR ÜRÜN

Kivi fındığa göre daha avantajlı bir ürün. 5 dönüm araziden 15 ton kivi alınır ama fındık olarak 500 kilogram civarında kivi alınır. Onun yanında işçiliği yok, fındıktan sonra bana göre güzel bir iş. Pazar sıkıntısı yok hatta yurtdışından ihracatçılar arıyorlar ve kivi istiyorlar.” ifadelerine yer verdi.