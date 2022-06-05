Bu yaz kavun ve karpuzlar Tarsus'tan

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına devam edilen karpuzda 200 bin ton, kavunda 50 bin ton rekolte beklendiği açıklandı. Bu rekoltenin yurt içindeki fiyatları ucuzlatması bekleniyor.

Karpuzları pazar, manav ve marketlerde bir bütün olarak satın almaya alışmışken, fiyatındaki fahiş artıştan dolayı dilim dilip satılırken görmeye başlamıştık. Ama karpuzun, kavunun diyarı Tarsus'tan hasat haberleri gelince fiyatların düşeceği beklentisi de doğdu.

Mevsimlik işçiler sıcağa rağmen harıl harıl çalışıyor

Havalar ısındı. Mersin'de sıcaklık güneyde kaldığı için çok daha kavurucu seyrediyor. Önemli bir tarım merkezi olan Mersin'in Tarsus ilçesinde mevsimlik işçiler, aşırı sıcaklığa rağmen kavun ve karpuz toplama mesaisine devam ediyor.

AA’nın haberine göre mevsimlik tarım işçileri, Çukurova'nın sıcağında karpuz ve kavunları büyük bir emekle toplayarak kamyonlara yüklüyor.

Kavun ve karpuz rekoltesinden beklenti büyük

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına devam edilen karpuzda 200 bin ton, kavunda 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarsus 'tan kavun ve karpuz geliyor

Tarsus’ta yetişen karpuzun tadı başka

Tadı, aroması ve kokusuyla bilinen Tarsus karpuzu ve kavunu ilçede bu yıl 27 bin dönümlük alanda yetiştirildi. Hasatta çalışan mevsimlik tarım işçileri, Çukurova'nın sıcağına aldırış etmeden büyük bir emekle topladıkları ürünleri kamyonlara yüklüyor.

"Meyve deposu"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçenin, "meyve deposu" olarak anıldığını söyledi. İlçede çok sayıda ürün yetiştiğini ve bunların üreticilere önemli kazanç sağladığını ifade eden Avcı, karpuz ve kavunda verimin çiftçileri mutlu ettiğini dile getirdi.

" Hasara rağmen durum iyi "

Avcı, hasada yaklaşık 10 gün gecikmeli başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz bu yıl don nedeniyle fideleri tekrar söküp, dikmek zorunda kaldı. Buna rağmen hasat devam ediyor. Şu an fiyatlar iyi durumda. Sezona son hızla devam ediyoruz. Geçen yıl karpuzda 40 bin dönüm ekili alanımız vardı, bu yıl 20 bin dönüme düştü. Kavunda da aynı şekilde 15 bin dönüm alan ekliydi, bu yıl o da 7 bin dönüm civarlarına düştü. Gerçekten talep fazla. Çiftçimiz fiyattan memnun. Bu yıl karpuzda 200 bin ton, kavunda da 50 bin ton üretim bekliyoruz."





"Bu yıl için umutluyuz"

Avcı, ilçede yetişen karpuz ve kavunun iç piyasada yoğun talep gördüğünü, bazı Avrupa ülkelerine de ürünleri ihraç ettiklerini söyleyerek, "Arzı sağlayacağız, talebi de karşılamaya çalışacağız. Bu yıl için umutluyuz. Yani çiftçimiz para kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda biraz daha artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

"Bu sene güzel, bereketli, bol kazançlı"

Üretici Mustafa Ergül de 30 dönüm arazisinde kavun ürettiğini belirterek, "Bu sene güzel, bereketli, bol kazançlı. Ürünlerimizi Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu sezon güzel şeyler bekliyoruz. Soğuk nedeniyle zor yetiştirdik ama güzel ve bereketli oldu." ifadelerini kullandı.

" Don nedeni ile fideleri değiştirdik "

Karpuz üreticisi Yahya Aslan da kışın yaşanan don nedeniyle arazilerdeki fideleri değiştirdiklerini ve sezona zorluk içerisinde hazırlandıklarını söyledi. Karpuzların tarlalardan zahmetle toplandığına değinen Aslan, "Tarsus karpuzunun özelliği erkenci olması ve iyi bir aromaya sahip." diye konuştu.