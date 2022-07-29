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    Buğday tohum fiyatları belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ekmek ve makarna için tohumluk buğdayın kilo fiyatının 10.5 Türk Lirası olduğunu açıkladı.
    • 29.07.2022 - 20:02
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    Buğday tohum fiyatları belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen 70. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı.

    Burada yaptığı konuşmasında üreticilere seslenen Bakan Kirişçi, buğdayın tohumluk fiyatını açıkladı.

    Buğday tohum fiyatları belli oldu

    Ekmek ve makarna için tohumluk buğdayın kilo fiyatının 10.5 Türk Lirası olduğunu belirten Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

    "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için 10.5 Türk Lirası kilogram başına. Yine tritikale için 9,5 tl arpa için de 9 tl olarak belirlenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun."

    Buğday tohum fiyatları belli oldu #1

    Buğday tohum fiyatları belli oldu #2

     

     


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