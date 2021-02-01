Bugün yapılandırma başvurusu için son gün

Kamunun alacakları yapılandırarak vatandaşın ve iş yeri sahiplerine ödeme kolaylığı tanınmış, önce 2020'nin sonuna kadar tanınan süre daha sonra 31 Ocak 2021'e uzatılmıştı.

Kamu'ya vergi dairesinden SGK'ya kadar borcu olanlara 18 taksite kadar yapılandırma olanağı tanıyan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kabul edilen 7256 sayılı kanun kapsamında başvuruların süresi bugün doluyor.

Yapılandırmanın ilk açıklandığı günden itibaren son dakikaya bırakılmaması uyarıları yapılmıştı. Son üç gün kala da hatırlatmalar devam etti.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILABİLİR

Vergi ve SGK başvuruları kurumlara giderek ve internet ortamında yapılabildiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile online başvuruların tercih edilmesi bu dönemde sıklıkla dile getirildi.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJLI

Yapılandırmada borcun aslı alınıyor vade farkı ise ödenecek taksitlere göre hesaplanıyor. Peşin ödemelerde büyük avantaj tanınan yapılandırmalarda 18 aya kadar taksit imkanı var.

18 TAKSİT 36 AYA YAYILIYOR

Taksit aralarının 2 ay olduğu düşünüldüğünde, yapılandırmasını 18 taksitte ödeyecek biri toplam borcunu 36 ayda tamamlayabilecek.

İLK İKİ TAKSİT ZAMANINDA VE EKSİZSİZ ÖDENMELİ

Yapılandırma taksitlerinden ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesi, ilk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde 2'den fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak.

Ayrıca taksitli ödemelerde (taksitin yüzde 10’unu geçmemek üzere) 10 liraya kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacak.

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.

BAKAN SELÇUK'UN PAYLAŞIMI

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'https://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

SGK İÇİN AVANTAJLARI

SGK ile ilgili yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.

BAĞ-KUR SİGORTA SÜRESİNİN İHYASI

Bağ-Kur sigortalılarının, daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve prim borcu asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenecek yeni tutar üzerinden 31.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.