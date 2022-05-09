Petrol
112.6
0.19%
Euro
15.73
-0.27%
Dolar
14.96
0.07%
Altın
901.85
-0.37%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
515.684
-2.43%
BTXN Coin
15.27
-0.65%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'ne Rusya ve petrol resti

    Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'ne Rusya ve petrol resti

    Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev, Rusya'dan petrol alımına ilişkin önerilen yasakta değişiklik yapılmaması halinde Avrupa Birliği yaptırımlarını veto edeceklerini belirtti.
    • 09.05.2022 - 07:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa Birliği hükümetlerinin, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımları müzakere etmesi ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmek istemesi Rus enerjisine en çok bağımlı olan ülkelerin alternatif isteğini gündeme getirdi.

    AB, bu ülkelerin ambargonun etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamak için dün yeni bir müzakere planladı.

    Bulgaristan kabul etmedi: "Ayrıcalık olmazsa desteklemeyiz"

    Reuters'in haberine göre; Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev de gece saatlerinde yaptığı açıklamada "Müzakereler yarın, salı günü de devam edecek. Liderlerin bir araya gelmesi gerekebilir. Pozisyonumuz çok açık. Bazı ülkeler için bir derogasyon (özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme) olursa biz de derogasyon almak istiyoruz. Aksi takdirde yaptırımları desteklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bulgaristan dan Avrupa Birliği ne Rusya ve petrol resti #1

    3 ülke de daha yasağın askıya alınmasını istedi

    Macaristan, Slovakya ve Çekya, tamamı büyük ölçüde Sovyet döneminden kalma boru hatları yoluyla Rus ham petrolüne bağlı. Bu ülkeler, alternatif kaynakları güvence altına almak için yasağın askıya alınmasını istedi. Bulgaristan da derogasyon talep etti.

    Bulgaristan dan Avrupa Birliği ne Rusya ve petrol resti #2

    Avrupa Komisyonu, Bulbaristan'a taviz vermedi

    AB kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu üç ülkeye enerji kaynaklarını değiştirmeleri için daha fazla zaman tanımak için Rus petrolüne yönelik planlanan ilk ambargoda değişiklik teklifinde bulunurken, Bulgaristan'a taviz verilmedi.

    Vassilev, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Burgaz limanındaki tek rafinerisinin yalnızca Rus olmayan ham petrolü işlemeye geçmek için gerekli olan kükürt giderme tesislerini yenilemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
    Neftochim Burgaz rafinerisinde işlenen petrolün yarısı Rusya'dan geliyor.

    G7 ülkelerinden Rusya'ya yönelik petrol kararı - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Bulgaristan dan Avrupa Birliği ne Rusya ve petrol resti #3

    Bulgaristan, doğalgaz sıkıntısına karşı Türkiye'den yardım istiyor - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Bulgaristan dan Avrupa Birliği ne Rusya ve petrol resti #4


    İlginizi Çekebilir

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'dan 'alkol' açıklaması
    Gündem

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'dan 'alkol' açıklaması

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!
    BtcPrime

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı
    İç Haber

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı

    Görüş Bildir