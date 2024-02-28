Burak Dağlıoğlu: İngiltere'de Türkiye'deki devlet bonolarına ilgi büyük Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'ye finansal teknoloji (fintek) alanında yapılan uluslararası yatırımlardan, Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri ve gelecek döneme dair yatırımcı algısına kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın İngiltere'deki temaslarında kendisine eşlik eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Dağlıoğlu, açıklamasında Türkiye'de geçen yıl 700 milyon doları aşkın erken aşama teknoloji yatırımı olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünyadaki yatırımların yüzde 1'ini çektiğini dile getirerek, "Hedefimiz de bunu yüzde 1,5'e taşımak." şeklinde açıklama yaparak, İngiltere'de Türkiye'deki devlet bonolarına olan ilgili şu sözlerle anlattı:

Yine 3 binin üzerinde İngiltere sermayeli şirket var Türkiye'de. Ve yine baktığımız zaman bir diğer önemli nokta da ikili ticari ilişkilerimiz. Yaklaşık 19 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ve bizim için kıymetli olan şey ise bizim cari fazla verdiğimiz ülkelerden. Kabaca bizim 12 milyar dolara yakın ihracatımız oluyor. 6 milyar dolar civarında bir ithalatımız oluyor. Bu bağlamda çok kıymetli.

Yine baktığımız zaman burada finans sektörünün Türkiye için önemli bir bacağı olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda mesela Türkiye Varlık Fonu'nun bono ihracı olmuştu. Burada da finansal dünyanın hem Türkiye'deki devlet bonolarına hem de şirketlerin borç enstrümanlarına çok büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz.

"İlk defa Türkiye'ye adım atmış oluyorlar"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Truffle Capital firmasının Türk finansal teknoloji firması DG Pays'e yönelik ikinci yatırımı yapma kararının önemine değinen Dağlıoğlu, gelinen aşamaya dair şu bilgileri verdi:

Bu bizim için büyük bir heyecan. Özellikle Truffle Capital Avrupa'da fintek alanında yatırım yapan, bilinen meşhur bir fon. Geçmiş yıllarda da kendilerini Türkiye'ye anlatma fırsatımız olmuştur. İlk defa Türkiye'ye adım atmış oluyorlar.

"Yatırımların yaklaşık yüzde 10'u fintek alanında gerçekleşti"

Dağlıoğlu finansal teknolojiler alanındaki yatırımlar üzerinde sıklıkla çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu duyurmaya çalıştığımız alanlardan biri çünkü Türkiye bu alanda da çok güçlü. Özellikle yetkin girişimcilerin olması, bu alanda nitelikli iş gücüne sahip olması, olgun bir mevzuatımızın, regülasyon çerçevesinin olması yatırımcıların rahatlıkla Türkiye'de finansal teknolojiler alanına yatırım yapmasını sağlıyor.

Özellikle teknoloji alanında çok yüksek bir yatırımcı algısı var. 2023'te Türkiye'de 700 milyon doların üzerinde erken aşamada teknoloji yatırımı oldu. Erken aşama teknoloji yatırımlarında geçen yıl toplam 325 işlem gerçekleşirken, burada yine fintek sektörü öne çıkıyor. Yatırımların yaklaşık yüzde 10'u adet olarak bu alanda gerçekleşmiş oldu.

"2023'te Türkiye 10,6 milyar dolar gibi uluslararası yatırım çekildi"

Uluslararası yatırımcı için Türkiye'nin sadece iç pazarının değil, Türkiye'den erişebilecekleri yeni coğrafyaların da önemli olduğuna belirten Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

2023'te çok kabaca Türkiye 10,6 milyar dolar gibi uluslararası yatırım çekmiş oldu. Tabii dünyada merkez bankalarının politikalarıyla biraz yatırımların daraldığı bir yıl oldu. Bu bağlamda yine dünyadaki performanstan daha iyi bir performans gösterdiğimizi öngörüyoruz. Dünya rakamları mayıs ayına doğru netleşecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)