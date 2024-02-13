Burak Dağlıoğlu: Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımların hızı artacak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, geçen yıl Türkiye'ye yönelik yatırımların değerli olduğunu belirterek, 2024'ün ekonomi adına olumlu sinyallerle başladığını ve yapılan görüşmelerde artan yatırımcı ilgisinin gözlemlendiğini belirtti.

AA

Türkiye için doğrudan yatırım önemli bir girdi olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, dünyanın çeşitli noktalarında yatırımcılarla toplantılar gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı uluslararası doğrudan yatırım verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yıl 10,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

2023'te Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler

Dağlıoğlu, bu dönemde Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, ABD ve İsviçre'nin en fazla yatırım yapan ülkeler olduğunu ifade etti.

En fazla doğrudan yatırım imalat sektörüne yapıldı

İmalat sektörünün geçen yıl yüzde 30,7 payla en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, toptan ve perakende ticaret sektörünün yüzde 17,6 payla ikinci sırada, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün de yüzde 10,7 payla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

"Küresel yatırımlar yükselmeye başlandı"

Dağlıoğlu, merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi sebeplerle 2023'te dünyada küresel yatırımlarda daralmalar gözlemlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Doğrudan yatırımlarda 2023'te bir önceki yıla göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile BRICS ülkeleri gibi pek çok gelişmekte olan ekonomilerde uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 20-80 aralığında düşüşler yaşandı. Ancak 2024'ün başından itibaren küresel yatırımlarda iyileşme işaretleri de ortaya çıkmaya başladı.

"Avrupa ve Körfez ülkeleri ilk sırada"

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımlara işaret eden Dağlıoğlu, ülke dağılımına bakıldığında bu alanda Avrupa ve Körfez ülkelerinin listenin üst sıralarında bulunduğunu bildirdi.

"Körfez bölgesiyle artan iş birliği yatırımlara pozitif yansıdı"

Dağlıoğlu, son dönemde Körfez bölgesiyle artan iş birliğinin yatırımlara pozitif yansıdığını dile getirerek şunları kaydetti:

Son 10 yıllık verileri incelendiğimizde Türkiye; Orta ve Doğu Avrupa (CEE), Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı (MENA) kapsayan geniş coğrafyada özellikle imalat sektöründeki yatırımlarla dikkati çekiyor. Söz konusu dönemde CEE ve MENA bölgesinde imalat yatırımlarının yüzde 21,7'sini çeken Türkiye, en fazla imalat yatırımı çeken ülke oldu. Ayrıca, yine 2013'ten bu yana genişleme tipi yatırımların da yüzde 19,1'ini çekerek en fazla genişleme yatırımı çeken ülke konumunda.

"2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz"

Bu yıl da imalat sanayisine yönelik yatırımların ilk sırada yer aldığını belirten Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

2023'te imalat sanayinin en fazla yatırım çektiğimiz sektör olması, uzun vadeli trendle de örtüşüyor. Küresel ölçekte etkilerini hissettiren zorlu şartlara rağmen uluslararası doğrudan yatırım hacminin 10 milyar doların üzerinde gerçeklemesini değerli buluyorum. 2024 ekonomimiz adına olumlu sinyallerle başladı. Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. 2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz, önümüzdeki aylarda yatırımların hızı artacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)