Burdur Lisinia'da 20 milyon lavanta ve adaçayı fidesi üretiliyor

Burdur'daki Karakön köyü, Lisinia Doğa Proje alanında 20 milyon lavanta ve adaçayı fidesi üretilecek.

Başta Göller Yöresi olmak üzere Türkiye'de az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi ve üretilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Burdur'un Karakön köyü yakınlarında kurulu Lisinia'da lavanta, kekik ve adaçayı fidelerinin üretimi başladı.

"LAVANTA, KEKİK VE ADA ÇAYI FİDESİ ÜRETİYORUZ"

Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lisinia'da Türkiye'nin ve Lisinia'nın dikim alanlarındaki lavanta, kekik ve ada çayı fidelerini üretiyoruz. Geçen yıl itibarıyla 14 milyon fide üretmiştik. Bunun yarısını kendi arazilerimize diktik.

YURT DIŞINA DA SATILACAK

Geri kalan kısmının bu yıl kasım ayında Türkiye ve yurt dışına satışları yapılacak. Şu an tekrar fide dikimine başladık. Bu yılki hedefimiz 20 milyon fideye ulaşmak. 'Lavandula intermedia', 'Lavandula angustifolia'nın türlerinin yanı sıra İskoç ve Fransız lavantalarını, kekik ve ada çayı türlerinin tamamının fidelerinin üretimini yapıyoruz." diye konuştu.

"EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ"

Sarıca, bu yolla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, aromatik bitkilerin ürünlerinin tedavi amaçlı kullanımı konusunda oldukça yol kat edildi. Özellikle kekik başta olmak üzere, çörtük yağı ve bunun yanında lavanta ve diğer ada çayı yağları çok fazla kullanılır hale geldi. Özellikle ülkemizde üretiminde ciddi anlamda yol kat edilmiş olan kekik ve ada çayı üretiminde ülkemiz ve dünyadaki sağlık sektörüne ciddi katkılarda bulunuyoruz.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE HIZLI GEÇİLMELİ

Doğal antibiyotik noktasında kekiğin çok fazla kullanılıyor olması, bunun yanında ada çayı ve lavantanın da yaygınlaşması ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkilere geçişinin biraz daha hızlı olması gerektiğini gündeme getiriyor."