Burdur'da yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye para cezası

Burdur'da yasa dışı avcılık yapan 2 kişi, drone ile takip edilerek yakalandı ve para cezasına çarptırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP, doğanın korunması için kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.
Yasa dışı avcılıkla kararlılıkla mücadeleye devam ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Burdur'da drone destekli denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, koruma-kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
DRONE DESTEKLİ DENETİM
Bu kapsamda, Burdur'da ekiplerce gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptığının tespit edildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şahıslara ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Paylaşımda, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği için denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)