Burdur yayla seracılığında Türkiye birinciliğini hedefliyor

Burdur’un Gölhisar ilçesinde örtü altı yayla seracılığı tutunca hedefler büyüdü.

Seracılıkta yapılan çalışmalar başarı ile sonuçlanıyor. Bunlardan birisi olan Gölhisar ilçesinde 4 bin dekar örtü altı tarımda birçok çeşitte sebze üretimi yapılıyor.

Gölhisar ilçesinde yapılan seracılıkla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, “Örtü altı tarım Gölhisar ilçemizde, 2010 yılında 20 dekar alanda domates üretimiyle başladı. İlk serada, ekim, hasat ve kazanç konusunda başarı bölge çiftçisi tarafından görülünce, sera yapmaya başladılar. İklimsel koşullarından dolayı yıllarca açık arazi de domates yetiştirdik.

ÖRTÜ ALTI SERÜVENİ 2010 YILINDA BAŞLADI

Seracılıktaki verimin daha fazla olduğunu ve iklimsel koşullarında uygun olması 2010 yılında başlayan örtü altı serüvenini bu günlere kadar taşıdı.” dedi.

“YATIRIMCILARA AÇIK BÖLGE”

Örtü altı tarımda 50 dekar alanda topraksız üretiminde yapıldığını kaydeden Sertbaş, “176 bin 500 dekar ekilebilir araziye sahibiz. 4 bin dekar alanda örtü altı tarım yapıyoruz. 50 dekar alanda topraksız tarım alanına sahibiz. 5 yıldır ilçemize örtü altı tarımda yatırımcı alıyoruz. Faaliyet gösteren üreticilerimizin yüzde 50’si yerli, yüzde 50’si ise başka şehirlerden yatırım yapan üreticilerden oluşuyor.” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK REFAH”

Örtü altı tarımın bölgeye ekonomik anlamda refah kattığını belirten Sertbaş, “Öncelikle hane halkındaki kadın kardeşlerimiz için işsizlik ortadan kalktı. ‘Serada çalışacağım’ diyen kadınlarımıza iş istihdamı oluştu.





SERALAR İSTİHDAMA HİZMET ETTİ

Sigortalı ve sürekli çalışılan sektör oluştu. Ekonomiksel döngü, lokomotif haline geldi. Zirai ilaçlarından tutun birçok sektörü canlandırdı. Ciddi anlamda ilerleyiş var.” diye konuştu.

“EKONOMİK TOPRAKLAR”

Diğer illere göre toprağın daha ekonomik olduğuna değinen Sertbaş, “Coğrafi ve iklimsel koşullardan dolayı burada örtü altı seracılık gece ile gündüz arasındaki farklılıklardan dolayı bitkinin gece uyuması, dinlenmesi, üretici açısından ilaçların daha az kullanılması, yer altı kaynağının çok bol olması, yani toprak, güneş, iklim, su dördü birleşince ortaya kaliteli üretim çıkıyor.” dedi.

“HEDEF TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ”

Burdur’un Türkiye genelinde örtü altı tarımda ilk beşte olduğunu kaydeden Sertbaş, “Yayla seracılığında Burdur’un hedefi temmuz ayından ekim ayına kadar Türkiye birincisi olmak. Bizim bölgemizde üretilen domates ve biber ihraç ediliyor ve çok daha dayanıklı. Domates çeşitleri, biber çeşitleri, çilek, kesme çiçek, salatalık, patlıcan, marul, Kaliforniya biberi üretiliyor.





30 KASIM'DA HASAT BİTTİ

Burada 15 Mart gibi dikim başlar, 30 Kasım’da hasat sona erer. Topraksız tarım da bazı yıllar 10 ay ürün alabiliyoruz. Örtü altı tarımın yanında öteden beri gelen açık alanda yem bitkisi, silajlık mısır, şeker pancarı, buğday, arpa gibi tahıl üretimi de devam etmektedir. 1886 çiftçi sayımızla hedefimizi daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GÖLHİSAR’A HAL KOMPLEKSİ”

Amaçlarının üreticiyle ihracatçıyı buluşturmak olduğunu, yapacakları hal kompleksinde, zirai ürün bayi, petrol ofisi, cami, banka ATM’si, eğitim konferans alanı olacağını dile getiren Sertbaş, ticaret odasında kayıtlı ve hal kayıt sisteminde de kaydı olan sağlam ticari kurumlara yer vereceklerini söyledi.