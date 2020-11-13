Burdurlu makine ustaları, 10 işçinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı

Burdur'un Bucak ilçesinde makine tamir ve bakımı yapan 4 usta bir araya gelerek, 10 bıçaklı ağaç tomruğu kabuğu soyma makinesi tasarlayıp üretti.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde makine tamir ve bakım atölyesi işleten Ali ve Durmuş Alagöz kardeşler ile Samet Aytaç ve İsmet Arçin, 8 ay önce farklı bir tomruk kabuk soyma makinesi üretmeye karar verdi.

ÖNCE MEKANİZMA YAPTILAR

Bu 4 usta, mekanik çizimleri ve tasarımı kendilerine ait orman endüstrisinde ve kerestecilik alanında kullanılan ağaç tomruklarının hızlı ve kolay soyulmasını sağlayan mekanizma yaptı.

TESCİL İÇİN BAŞVURDULAR

Logo ve marka tescili çalışmalarına da başlayan ustalar ürettikleri mekanizmayı Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirmek için başvuruda bulundu.

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AMAÇLARI SERİ ÜRETİME GEÇMEK

Kereste sektöründen talep alan ustalar, tescil işlemlerinden sonra seri üretime geçerek ülke ekonomisine katma değer oluşturmak istiyor.

KIZILÇAMIN KABUĞU KALIN VE SOYMASI ZOR

Ustalardan İsmet Arçin (43), makineyi üretme fikrinin 2017'de ortaya çıktığını, kızılçam kereste sektörünün ihtiyacının 10 bıçaklı bir makine olduğunu söyledi. Bunun için makineyi kendilerinin yapmaya karar verdiğini aktaran Arçin, "Yurt dışındaki benzer makineler 5 bıçaklı, onlarla kızılçam soyamayız. Çünkü kızılçamın kabuğu daha kalın ve soyması daha zor. Bizim makinemiz 10 bıçaklı olmalı diye düşündük." dedi.

“İŞ KAZALARI AZALACAK”

Arçin, makinenin tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çoğu parçalarını kendimiz ürettik. Çevre temizliği ve insan sağlığını koruma konusunda çok önemli bir makine. Çünkü bu makine olmasa, bu işi işçiler elleriyle yapıyor, bu da çalışanlarda belirli iş kazalarına sebebiyet veriyor. Ağaç soyarken insanlar dikkat etmedikleri takdirde el, kol, bacak gibi uzuvlarını kaybedebiliyor.

ÇEVRE DAHA TEMİZ OLACAK, YANGINLARA SEBEBİYET VERİLMEYECEK

Çevre temizliği olarak da bu iş genelde dağda yapıldığından çıkan kabuklar dağda bırakılıyor bu da çevre kirliliğe ve orman yangınlarına sebep oluyor.

ÇIKAN KABUKLER HAMMADDEYE DÖNÜŞEBİLİYOR

Bu işlem makinede yapıldığında çıkan kabukları iş yerinde kaldığından hammadde olarak ya da yakıt olarak kullanılıyor."

“30 DAKİKALIK İŞ 30 SANİYEYE İNDİ”

Makinenin bir işçinin 30 dakikada yaptığı soyma işini 30 saniyede yaptığına değinen Arçin, 3-4 işçinin bir ay zaman harcadığı işin makineyle bir günde yapıldığını kaydetti.

"10 İŞÇİNİN YAPABİLECEĞİ İŞİ TEK VARDİYADA YAPIYOR"

Proje fikrine maddi destek veren kereste işleme firması sahibi Mehmet Atan ise makineyle günlük 10-15 bin lira tasarruf ettiklerini, zamandan da kazandıklarını söyledi.

Ağaç kabuklarının elle soyulmasının çok zaman aldığını belirten Atan, "Bu makineyle günde 250 metreküp ağaç soyuyoruz. Bir işçi günde ancak 25 metreküp ağaç soyabilir. Makinemiz 10 işçinin yapabileceği işi tek vardiyada yapıyor. Özellikle soyulan kabuklar dağda kalmıyor, fırın işlemlerimizde yakıt olarak kullanıyoruz.

KÖMÜRDEN TASARRUF ETTİK

Çünkü bu işlemlerde yakıt olarak daha önce kömür kullanıyorduk. Kömürden de tasarruf etmiş oluyoruz." diye konuştu.