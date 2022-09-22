Bursa'nın İnegöl ilçesi, Konurlar Mahallesi'nde ceviz üretimi hasat aşamasına geldi.

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde kendisine özgü tarım üretimi ve hasatlar devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ceviz tarlalarına giderek incelemede bulundu.

"Yılda 1.000 ton ceviz alıyoruz"

İncelemenin ardından açıklama yapan Çelik, "İnegöl’ün ceviz diyarı Konurlar Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallemiz son yıllarda cevizle anılmaya başladı. Bundan 10 sene önce ufak çapta başlayan ceviz bahçeleri bugün yılda 1.000 ton ceviz alma durumuna geldi. Gerçekten cevizi çok kaliteli ve güzel.

Bazı çiftçiler ürünü yeşilken satıyor

Çiftçilerimizin bir kısmı makineyle silkeleyip, işçilerle toplayıp yeşil halde satıyor. Bazı çiftçilerimiz yeşil satmayıp, bekleyip içini çıkarıp kuru bir şekilde satıyor. Bugün burada üretilen 1.000 ton ceviz katlaya katlaya gidiyor. Önceki yıl 250 ton, geçen yıl ise 500 ton ceviz üretilmişti. Bu yıl da 1.000 ton. Önümüzdeki sene ise 2 bin tona doğru yaklaşacak. Çünkü bahçeler genç ve büyüme evresinde olmasından dolayı. Şu an gördüğünüz yaş ceviz 12 liradan satılmakta. Bu sene cevizin kaliteli olmasından dolayı kuru olarak 60-70 lira civarına çıkma beklentisi var. Zaten pazar sorunu da yok. Bu ceviz gerçekten kapış kapış giden bir ceviz." dedi.

Bursa İnegöl'de ceviz hasadı başladı VİDEO

"Bu yıl iki kat verim aldım"

Ceviz üreticisi Cenk Tanrıkulu ise "Bu ceviz işine biz 10 yıl önce başlamıştık. Tabii ağaçlarımız her sene verimi artarak gidiyor. 30 dönüm ceviz bahçemiz var. Geçen sene aldığım rekoltenin bu yıl 2 katını almış durumdayım. Ve pazar sorunumuz yoktur. Şu anda cevizin yaşını, tabii kalitesine ve kalibresine göre minimum 12 liradan veriyoruz. Kuru cevizde de beklentimiz 70 lira. Köyümüzde şu an cevizle ilgili de herhangi bir sıkıntı yok." dedi.