Bursa şeftalisi, AB tescilli coğrafi işaret sürecinde sona geldi AB'den coğrafi işaret alan ürünler kervanına dünyaca ünlü Bursa şiftalisi de karışmaya hazırlanıyor. Müracaatı yapılan ürün, şu anda üç aylık sürecek itiraz aşamasına geldi. Bu aşamadan geçtikten sonra ise Bursa şeftalisi AB tesciline kavuşmuş olacak.

AA

Türkiye'de coğrafi işaret alınan ürünlerin dışında Avrupa Birliği'nden (AB) de tescil alan ürünler bulunuyor.

AB'den tescil almak ürünün değerini katlarken pazarlama noktasında önemli avantajlar sunuyor.

En son Aydın Memecik zeytinyağının tescili duyuruldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Bursa şeftalisinin Avrupa Birliği'nde tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Durak, açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, TÜRKPATENT tarafından başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında AB Komisyonu'na başvurusu yapılan Bursa şeftalisinin tescil süreci hakkında bilgi verdi.

"Tescilde itiraz sürecine girildi"

AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Bursa şeftalisinin tescil için AB Resmi Gazetesi'nde ilana çıktığını belirten Durak, şu ifadeyi kullandı:

Ülkemizin simge ürünlerinden Bursa şeftalisi için 6 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 3 ay sürecek itiraz süresi başladı. Bu son sürecin tamamlanmasıyla, Bursa şeftalisi de AB'de tescilli coğrafi işaretlerimiz arasında yerini alacak.

"Türkiye'nin AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaret var"

Durak, yerel değerlere sahip çıktıklarını vurgulayarak, şu bilgiyi verdi:

Bugün AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaretimiz bulunuyor, ilan süreci tamamlanan Araban sarımsağı da yakın zamanda tescil edilecek. Böylece bu sayı 21'e yükselecek. 45 coğrafi işaret başvurumuzun ise işlemleri devam ediyor.

Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretleri

Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretleri şöyle sıralanıyor:

Antakya künefesi, Ayaş domatesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Aydın Memecik zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Ezine peyniri, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Maraş tarhanası, Milas yağlı zeytini, Milas zeytinyağı, Safranbolu safranı, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)