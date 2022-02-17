Erken hasat eriğin kilosu, ilk satıldığı tüccarca sembolik olarak yüksek bir bedelle satın alınır. Bursa'daki bu serada ise o bedellerin de üzerinde bir ihracat söz konusu.

Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor.

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurulu serada yetişen eriklere en çok ilgiyi Arap şeyhleri gösterdi.

ÜRETİCİ AİLENİN TÜMÜ ZİRAAT MÜHENDİSİ

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası Ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor.

Bursa'da kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerine gidiyor VİDEO



ŞUBAT BAŞINDA ERİK HASADINA BAŞLANDI

Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

ERİKLER ÇİNİ KASELERDE SUNULUYOR

Genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

"ERKEN HASAT MALİYETİ ARTIRDI"

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİLİYOR

Annesine erik almak için serayı ziyaret eden Semih Türker ise, “Sosyal medya ve televizyonda erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika.” diye konuştu.