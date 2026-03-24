Kuyumcuların izdiham çözümü: Camına 'Vallahi billahi yok' yazdı

Gram altın, haftaya yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 225 TL’den başladı.

Gün içinde çeyrek altın fiyatı ise 10 bin 940 TL seviyelerine geriledi.

Fiyatlardaki düşüş, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumculara akın etmesine neden oldu.

"VALLAHİ BİLLAHİ YOK"

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde yoğunluğun en çok yaşandığı adreslerden biri olan bir kuyumcu, altınların kısa sürede tükenmesi üzerine çareyi camına yazı asmakta buldu. “Vallahi billahi yok, yemin ederim yok” notuna rağmen vatandaşlar, altın almakta ısrar etti.

GÜLÜMSETEN DİYALOGLAR

Olay yerinde müşterilerle esnaf arasında kısa sürede gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşteri “Bir gram da mı yok?” diye sorarken kuyumcu esnafı, “Yok ağabey, olsa kendime ayırırım.” yanıtını verdi.

ESNAF YETİŞEMİYOR

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, yaşanan yoğunluğu şöyle özetledi:

Altındaki sert düşüş talebi artırınca sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram ve çeyrek altın tükendi. Vatandaşlar stoklarımızda altın olduğunu düşünüyor, oysa tedarikçilerde bile kalmadı. Artık yemin etmekten yorulduk, çareyi cama yazı asmakta bulduk.